En el organigrama de la nueva gestión del Ministerio de Turismo y Deportes, surgió la Subsecretaria de Calidad, Accesibilidad y Sustentabilidad del Turismo Nacional, de la cual está al frente María Inés Albergucci. De esta manera, por primera vez la cartera tiene la palabra «accesibilidad» encabezando una subsecretaría. Si bien, en gestiones pasadas, dentro de Calidad había un área específica para este segmento, ahora este cambio desde lo nominal aporta a la presentación.

Esta es una temática que ya se viene trabajando desde la época en que Enrique Meyer estaba al frente de la cartera nacional. Es más, estos valores se incluyeron en la Ley Nacional de Turismo sancionada a fines de 2004: «Accesibilidad. Propender a la eliminación de las barreras que impidan el uso y disfrute de la actividad turística por todos los sectores de la sociedad, incentivando la equiparación de oportunidades».

Allá por 2010 se creó y comenzó a desarrollarse el programa Directrices de accesibilidad que tenía como objetivo «fomentar una planificación de actividades turísticas que contemplen la plena integración, desde lo funcional y psicológico, de las personas con discapacidad, movilidad y/o comunicación reducida». Esta incluye tanto a prestadores de alojamientos turísticos como a proveedores de servicios turísticos. Esta iniciativa con el paso de los años fue perdiendo protagonismo y a la par, presupuesto. En la gestión de Santos se mantuvo solo en algunas provincias.

Esta tarde, el Ministerio de Turismo y Deportes, el INADI y la Cámara Argentina de Turismo firmarán un convenio para integrar una Mesa Nacional de Diálogo, «para crear estrategias y planificar acciones».

Este anuncio se da tan solo dos días después de que Alejandro López y Alejandro Piccione, fundadores de la Red de Turismo Accesible, se reunieran con Albergucci. «Nosotros planteamos algunas deficiencias del programa directrices que habría que aggiornar y mejorar. Sobre todo en lo referido a los nuevos desafíos que tiene este segmento, no solo a nivel local si no también regional», explicó López a Mensajero. Y agregó que la principal dificultad que tiene Argentina en este momento es que carece de estadísticas sobre la demanda, es decir, actualmente no se sabe cuántas personas viajan, cuáles son las condiciones, cuáles son los lugares más elegidos o los destinos y medios de transporte más usados. «Si no hay esto es muy difícil desarrollar políticas públicas que brinden soluciones a una demanda que hoy está insatisfecha», especificó.

Ayer nos reunimos en el @TurDepAR con la Subsecretaria de Calidad, Accesibilidad y Sustentabilidad María Inés Albergucci, para avanzar en una agenda en conjunto de #TurismoAccesible



Estadísticas, Promoción Turística, Formación y más, en el marco de un Plan Estratégico 💪♿️🇦🇷 pic.twitter.com/gaBrjL5JDT — 🇦🇷 Alejandro López (@alelopez74) January 15, 2020

Siguiendo con los comentarios que realizaron, López explicó que entre ellos incluyeron la necesidad de crear un marco estadístico interactuando con los representantes de los medios de transporte, con las aerolíneas y con las agencias de viajes -con la Faevyt tienen un convenio-. «Es decir, un trabajo multidisciplinario con distintos organismos con el fin de tener datos ciertos para después convencer a los empresarios, más allá de las normativas vigentes, de la necesidad que hoy existe y la posibilidad de abrir un mercado nuevo vinculado con la accesibilidad turística», indicó.

Por otro lado, en la reunión que mantuvieron Piccione y López con Albergucci también se habló de la necesidad de establecer mayor promoción «no solo de argentinos para argentinos si no de argentinos para el mundo». Para lo cual también se reunieron con Ricardo Sosa, secretario ejecutivo del Inprotur, con el objetivo de «plantearle estrategias para su gestión en materia de turismo accesible». López adelantó que de esta reunión ya surgió un proceso de trabajo que va a comenzar por Iguazú, «por la importancia que tiene el destino a nivel mundial». «Este sería el puntuapié para posicionar a Argentina dentro de este segmento», consideró.



Finalmente, López destacó que también están empezando a hablar con otros sectores, por ejemplo con la Faevyt por el tema de la comercialización, e incluso con Aerolíneas Argentinas que en esta nueva gestión está llevando adelante una política de accesibilidad muy fuerte. «Abrir nuevos productos y nuevos mercados lleva su tiempo pero la idea es trabajar entre todos para lograrlo», concluyó.