El destino conmemora esta festividad con una amplia variedad de actividades que se desarrollan durante este mes y febrero.

Las Vegas se prepara para vivir casi tres meses de actividades dedicadas a festejar el Año Nuevo Chino. Por ejemplo. hasta el 7 de marzo, Bellagio Conservatory & Botanical Gardens celebrará el año de la Rata con una cautivadora exhibición de Año Nuevo Lunar. «Diseñados para traer prosperidad y buena fortuna a los 20.000 visitantes que pasan diariamente, los jardines irradian tonos de oro y rojo con creaciones hechas de flores, semillas, sedas y plantas», detallaron desde el destino.

Asimismo, en Wynn Las Vegas los dos dragones dorados de 2,5 metros otorgarán buena suerte a los visitantes.

Por su parte, Fashion Show Las Vegas dará inicio a las festividades en The Great Hall el sábado 25 de enero con su evento «Yoga for Locals». Mientras que el domingo 26 de enero también presentará una variedad de actuaciones culturales diseñadas por Entertainment Plus Productions. «El espectáculo de dos horas contará con el tradicional baile de leones y dragones sobre pilotes, seguido de una selección de bailes culturales y un espectáculo de luces único», detallaron.

Finalmente, para celebrar el Año Nuevo Lunar, The Cosmopolitan of Las Vegas acogerá un baile de dragones y leones sobre la entrada de Las Vegas Boulevard en el primer piso de la Torre Boulevard. El evento será el martes 28 de enero.