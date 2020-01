RCD Hotels presentará una serie de conciertos donde el rock, la música country y el funk serán los protagonistas.

Enrique Martín del Campo, VP de la compañía, anunció: “El resort más musical y emblemático del Caribe, nuestro Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana, será el escenario perfecto para que los fans de nuestro hotel disfruten de la gama de entretenimiento de talla mundial que hemos preparado para sorprenderlos. La línea de eventos exclusivos, solo para huéspedes, se vivirá únicamente en Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana, el primer resort de lujo All Inclusive del mundo”.

El All-Star Music Spectacular representará el puntapié inicial de la gama de funciones que se presentarán en el Hard Rock. Contará con un elenco de estrellas provenientes de American Idol, Dancing With The Stars y So You Think You Can Dance, entre otros grandes de la música.

Además, Cirque Du Soleil se convertirá en el gran atractivo del hotel entre el 31 de enero y el 23 de febrero. Los juegos artísticos, las acrobacias y el espectáculo itinerante BAZZAR deleitarán a los huéspedes del establecimiento.

Además, el 24 de febrero, la banda estadounidense KC & The Sunshine Band, con éxitos como Give It Up, That’s the Way y Get Down Tonight, pondrá a bailar a todos los asistentes en una noche inolvidable.

El 18 de marzo, el grupo norteamericano Night Ranger, con éxitos como Sister Christian, Don’t Tell Me You Love Me y When You Close Your Eyes, recordarán al público por qué son el quinteto más representativo de la historia de la música Hard Rock de la década de los 80.

Los más chicos también podrán disfrutar de espectáculos como el Kidz BOP Live 2020, la marca de álbumes recopilatorios famosa por interpretar éxitos del pop contemporáneo, cantados por niños. El show tendrá lugar este año en Londres, Canadá y Reino Unido; y llegará a República Dominicana el próximo 3 de julio para apoderarse del escenario del Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana.

El 4 de julio, el cantautor y músico estadounidense, Matthew Shafer, también conocido como Uncle Kracker, deleitará a los huéspedes con una noche en la que la música rock y country tomará protagonismo a través de grandes éxitos como sus singles Follow me y Drift Away, catalogados como los 10 mejores en el Billboard Hot 100.

La cadena hotelera anunciará a finales de este primer semestre los eventos con los que sorprenderá a sus invitados durante la segunda mitad del año y espera que los fans de su Hard Rock & Casino Punta Cana tengan el placer de disfrutar de esta exclusiva experiencia.