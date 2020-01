La FAEVyT continúa dialogando con AFIP acerca de varios puntos grises que tiene la normativa. Esperan que haya una respuesta antes del fin de semana.

La aparición en escena del impuesto PAIS trastocó por completo la estabilidad del mercado. El sector turístico, rápidamente, se llenó de dudas que recién se despejaron de manera parcial cuando la AFIP reglamentó la aplicación del nuevo tributo. Sin embargo, aún hoy persisten las incógnitas entre las agencias de viajes y los operadores mayoristas en torno a muchas cuestiones. Por eso, desde hace dos semanas, los principales directivos de Faevyt mantienen reuniones con representantes del órgano tributario para aclarar varias dudas en cuanto a lo técnico y lo operativo, con la finalidad de facilitar el trabajo de los profesionales.

Hay algo claro: ya no hay marcha atrás ni posibilidad de negociar nada de lo que diga la ley. Por eso las autoridades prefieren hablar de una «instancia de diálogo y aportes» y no de negociaciones. Lo que está firmado ya no se puede modificar. Sin embargo, la mesa de trabajo que abrieron ambas instituciones busca echar luz sobre varios puntos grises que dificultan la práctica de la actividad. Uno de ellos, según le comentó a Mensajero un dirigente de la gremial empresaria, reside en la responsabilidad de cobro. Los agentes aún no tienen claro si el impuesto deben percibirlo los mayoristas o las minoristas. «Debemos definir cuáles son los límites de la responsabilidad», sostuvo esta fuente. También deben pulir ciertas cuestiones sobre los ingresos brutos y netos.

A su vez, rescató que en estos días «se corrigió la incorporación del 30% en las liquidaciones de las aerolíneas», pero aclaró que todavía no está muy claro qué ocurre en el caso de los cruceros. Otro de sus colegas explicó las preguntas que tienen en torno a este último punto: «Los agentes de percepción son las navieras, por lo tanto ellos son los que cobran el 30%. Sin embargo, los agentes deben pagarles en dólares a los cruceros, y eso no lo pueden hacer sin acceder al Mercado Único y Libre de Cambios».

«Lo importante es que la AFIP va comprendiendo la complejidad que tiene la norma. Aportamos recursos técnicos sobresalientes en la parte impositiva y logramos que haya una flexibilidad en la comprensión de parte del órgano tributario. Cuando nos pongamos de acuerdo en lo técnico, seguramente habrá voluntad política para llegar a buen puerto», completó este dirigente, quien se encuentra involucrado en estas charlas.

Por otro lado, otra fuente de la federación que nuclea a las agencias argentinas le confió a este medio que todavía no tienen completamente claro cómo se va a cobrar el 30% y de qué manera se implementará. Por ejemplo, la flamante ley establece que el tributo se debe aplicar por la totalidad del importe del paquete, lo cual incluye la comisión y los Ingresos Brutos. En ese sentido, intentarán conseguir una devolución positiva y lograr que la nueva tasa se aplique sobre el neto para que no alcance a otros impuestos.

¿Cuándo podría haber una respuesta de parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos? En Faevyt son optimistas y creen que antes del fin de semana podría salir un nuevo comunicado, en el que se aclaren todas esas dudas. «Es muy poco lo que tenemos para opinar sobre el marco de la norma, pero sí sobre lo operativo. Nuestras voces están siendo escuchadas y vamos avanzando en las cosas que hay que corregir», comentaron. De esta manera, finalmente, los agentes de viajes del país podrían volver a operar con normalidad tras casi un mes de ventas paralizadas, con las reglas claras y consensuadas por todas las instituciones involucradas.