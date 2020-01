Empresarios se reunieron con representantes del sector público y privado para delinear una estrategia de trabajo para el año que comienza.

Arabela Carreras, Gobernadora de Río Negro, y Gustavo Gennuso, intendente de Bariloche, junto con referentes del sector empresarial de la ciudad, destacaron la importancia de la actividad turística para la generación de empleo.

Claudio Roccatagliata, presidente de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Bariloche (AEHGB), adelantó: “Vamos a tener un año de desafíos, distinto desde lo económico y político. Solo el diálogo va a permitir que transitemos todo este tiempo de una manera que sea en beneficio de nuestra sociedad, de la cual formamos parte y para la cual trabajamos. El funcionario en sus políticas públicas, los empresarios generando empleo; y la sinergia entre ambos demostrará que transitaremos el futuro próximo de la mejor manera”.

Por su parte, Arabela Carreras agregó que “un 30% del PBI de la Provincia esta directa o indirectamente vinculado al turismo. Eso es una buena noticia porque este sector es servicio y allí las personas somos fundamentales. Pero también es un motivo de preocupación por la fragilidad que tiene, frente a las variables macroeconómicas que muchas veces no manejamos. Es por ello que celebramos las buenas temporadas y estamos atentos a cada uno de los aspectos que están vinculados a la actividad que condicionan el éxito o fracaso de una temporada”.

Finalmente, Gustavo Gennuso concluyó: “nuestra principal fuente de producción y generación de trabajo es el turismo y si no lo hacemos bien no sirve. Me siento muy orgulloso cada vez que voy a otro lugar o me entrevistan en medios nacionales, de la calidad del servicio turístico de Bariloche, porque estoy convencido que es así, porque trabajamos para que eso suceda, porque debatimos para que sea cada vez mejor. El servicio hotelero gastronómico es de excelente calidad y eso nos distingue”.