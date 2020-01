La cobertura puede ser por un día o por 1 mes, o el período que el pasajero prefiera y se puede activar o desactivar con un click.

WeCover es el nombre de una nueva aplicación para asegurar durante el período vacacional teléfonos celulares, computadoras portátiles, tablets, bicicletas y monopatín eléctrico, son entre otros, objetos que no sólo tienen un uso intensivo, sino que también están continuamente trasladándose a distintos lugares, bajo los riesgos que esto conlleva.

Para dar cobertura, explicaron desde la empresa, toman las características específicas de cada artefacto pero no lo hace utilizando rangos genéricos si no que parte de una interfase sumamente sencilla en la cual el usuario elije que producto asegurar, lo cotiza y luego simplemente lo activa. “El eventual reclamo ante robo o accidente también se realiza desde la aplicación y en menos de 7 días hábiles se efectiviza el reembolso del monto asegurado”, especificaron.



Santiago Estrada, uno de los fundadores, explica: “Nuestro propósito es que el usuario disfrute de sus objetos personales cuándo, cómo y dónde quiera. A través de nuestra app y desde su smartphone, cada usuario puede decidir qué proteger y durante cuanto tiempo”.

Por último, aclararon que la aplicación es gratuita y debe bajarse e instalarse en el teléfono celular.