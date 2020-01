Cabinas inteligentes y personalizadas, entretenimiento centrado en el humano y viajes con propósito están entre las preferencias.

MSC Cruceros presentó “The Future of the Guest Experience”, un informe prospectivo que explora las tendencias que afectarán el futuro de la industria. Creado en asociación con The Future Laboratory, este documento identifica los servicios que las marcas de viajes y hospitalidad deberán brindar al huésped del mañana para generar experiencias de ultra alta definición (UHD). «Allí se muestra cómo el impacto de la hiperconectividad, la urbanización y la transformación demográfica presenta desafíos y oportunidades en el futuro de la industria de cruceros», explicaron desde la naviera.

Con respecto a cómo MSC Cruceros proyecta incluir estas preferencias en los barcos que integran su flota, Pierfrancesco Vago, Executive Chairman de la compañía, aseguró: “Necesitamos diseñar y construir nuevas naves que sigan siendo de vanguardia para nuestros huéspedes dentro de 30 años. Como tal, la innovación y las tendencias del consumidor están en el centro de nuestro ADN y necesitamos tener una visión clara y sólida del futuro, al tiempo que combinamos esto con un estilo atemporal».

En este sentido, desde la empresa comentaron que ya están liderando el camino aprovechando la tecnología de IA activada por voz para proporcionar un servicio a los huéspedes. «ZOE es el primer asistente virtual de crucero personalizado del mundo, que está en funcionamiento a bordo desde marzo de 2019. Actualmente, está disponible en siete idiomas y evolucionará hasta convertirse en una parte integral de la experiencia del huésped del crucero, anticipando las necesidades y adaptando la información de acuerdo a las preferencias de los huéspedes», detallaron.

Entre las conclusiones se resalta que el lujo será hiperlujoso, los spas hiper-revitalizantes, el entretenimiento 5D y más allá, y los viajes tendrán el propósito de enriquecer las vidas y las mentes de los huéspedes. En este sentido, destacaron que se valorarán la libertad y la fluidez cultural mientras se busca descubrir nuevas experiencias y la superación personal. «Las marcas de viajes deberán responder proporcionando experiencias que impacten en las personas en un amplio rango, además de transmitir nuevas perspectivas que les ayuden a crecer y progresar», puntualiza el informe.