La agencia de viajes ubicada en Tampa (Florida) recibió demandas en su contra: varios clientes aseguraron que no cumplió con los servicios preestablecidos.

La agencia de viajes Gios Travel Cuba, con sede en Tampa (Florida) está bajo sospecha, porque al parecer habría estafado a varias personas en los paquetes de los servicios que ofrecían.

Entre las declaraciones que se hicieron a distintos medios cubanos, Yenlys Rodríguez, una de las damnificadas, acusó a Giovanny Vigoa (dueño de la empresa) de quedarse con miles de dólares pertenecientes a su pareja.

“Es un estafador, y se está metiendo con muchas personas. A mi esposo y a mí nos pidió prestados 3.500 dólares el pasado 27 de noviembre porque necesitaba comprar unos pasajes para Cuba”, explicó.

Otro de los perjudicados alegó que no pudo pasar la Navidad en Cuba porque mandó a hacer su pasaporte a esa agencia y ahora está cerrada. “No es fácil, yo quisiera saber en qué status está mi pasaporte, porque no es fácil pagar 430 dólares. Entre el 8 y el 9 de diciembre empecé a llamarlo, no solamente de mi teléfono, sino también desde los de mis amigos a ver si contestaba, pero tampoco”, afirmó el cliente, quien prefirió mantener su identidad bajo el anonimato.

El dueño de Gios Travel Cuba, por su parte, indicó que no hay ningún tipo de estafa, y aseguró que habló con el dueño de otra agencia para pagar poco a poco las cantidades que debe: “Fui a pagarle la mitad de los pasaportes, pero no me los quiso entregar. Me dijo que se lo tenía que dar a los clientes personalmente”.

“Nadie ha estafado a nadie, simplemente les pido que esperen hasta la primera semana de enero que van a recibir la llamada de nosotros. Ahí vamos abrir la agencia de nuevo”, declaró Vigoa frente a distintos medios locales.

Daniel de la Rosa, el dueño de la otra agencia, dice que su negocio tramitó “más de 25 pasaportes con el consulado cubano” pero cuando fueron a cobrar, el cheque emitido por Vigoa estaba sin fondos.

“Posteriormente nos dio otro cheque, lo volvimos a depositar y tampoco tenía fondos”, dijo. De los 11 mil dólares adeudados, de la Rosa aún no ha recuperado siquiera 2 mil, por lo que también se siente estafado.