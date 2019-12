La tasa por pernocte que acaba de aprobarse en Buenos Aires pone sobre la mesa del debate, para qué y dónde se debe implementar esta medida.

En los últimos días de noviembre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires presentaba un proyecto de Ley ante la legislatura porteña para crear una Tasa de Pernocte para los turistas extranjeros que se alojen en la ciudad, con montos de 0,50 a 1,50 dólares, de acuerdo a la categoría del hotel, cuya finalidad sería la creación de un ente que debería abocarse a la promoción de la ciudad en el exterior bajo el nombre de Visit Buenos Aires.

Las reacciones del sector privado no se hicieron esperar. La AHT, FEHGRA, AHRCC y FAEVYT emitieron comunicados en los que rechazaron tanto la implementación de la tasa como la creación de un ente que se superpone en sus tareas con el existente Ente de Trusimo de la Ciudad de Buenos Aires.

La presidente de la Cámara de Hoteles de la AHRCC, Gabriela Akrabian, decía “Es verdad que las grandes ciudades, como Barcelona, Nueva York, Berlín o Venecia les cobran a los visitantes, pero no podemos trasladar su realidad a la nuestra. Ellos nos quintuplican en turistas, tienen temporada alta todo el año, y la tasa busca ordenar los flujos. Los turistas que llegan a Buenos Aires ya pagan diversos impuestos: todo lo que consumen está gravado. Uno puede decir que un dólar por noche no hace la diferencia, pero eso es no conocer a los visitantes, que se fijan en todos los detalles. Por otro lado, la tasa pone a los hoteleros en una situación incómoda, de recaudadores, de dar la cara ante el turista para cobrarles”, analizó la dirigente.

Por otro lado también se preguntaba cómo será el mecanismo de cobro: “¿cómo le transferimos el dinero al GCBA? ¿En dólares? ¿Y qué hacemos con el cepo? ¿La AFIP va a sumar imposiciones por este tema? La verdad, es una idea desafortunada”.

La Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina también manifestó su oposición a este nuevo cargo tributario para los turistas, diciendo “El turismo internacional es un generador de divisas para los países, por lo que se debe propiciar su incremento con medidas que lo favorezcan, y claramente aplicar un castigo económico al turista que visita la Ciudad Capital, así como aplicar quitas a los costos habituales que implica viajar a destinos turísticos que compiten con los destinos argentinos, no cumplen con el objetivo de hacer del turismo una política de estado.

Argentina requiere recibir más turistas, aun cuando ha mejorado el número de arribos internacionales, queda mucho por hacer, hay mucho para crecer hasta alcanzar las cifras que exhiben otras ciudades del mundo. Las empresas hoteleras y gastronómicas nucleadas en FEHGRA esperan de los Gobiernos la adopción de políticas que estimulen el turismo receptivo, ese que les permite generar más trabajo y potenciar su actividad económica, esperan que se implementen medidas que impulsen la competitividad del destino y no a la inversa”, concluía el comunicado.

La AHT también hizo referencia a la necesidad de aplicar políticas que incrementen el turismo y no que lo castiguen. Y en relación a la tasa de pernocte informó que en una encuesta realizada entre sus asociados “mayoritariamente hoteles de 4 y 5 estrellas -sobre una posible propuesta de tasa de pernocte-. El resultado de ésta en más del 95% de las respuestas recibidas, fue de rechazo a una medida de este tipo”. Y continúan diciendo: “El origen de las tasas de pernocte en las principales ciudades del mundo como Barcelona, New York, Roma y Ámsterdam, entre otras, ha surgido mayoritariamente con posterioridad a lograr los objetivos turísticos deseados para que la actividad sea sustentable a lo largo de todo el año.

Si bien nuestro país ha crecido en demanda de turismo extranjero en los últimos años, aún estamos lejos de alcanzar el número de turistas necesario para lograr la atemporalidad.

Agregar una tasa a los turistas extranjeros en este momento del desarrollo de la actividad, no haría más que encarecer nuestros servicios, contradiciendo la política a nivel nacional oportunamente reglamentada sobre la devolución de IVA al turista extranjero.

No hay que perder de vista que Buenos Aires, además de quedar muy distante de otros grandes centros turísticos del mundo, tiene altos costos de acceso, y una reducida conectividad con respecto a las ciudades que hoy ya lo cobran.

Finalmente, AHT considera que, al no haber sido convocada ni consultada para la redacción de los lineamientos de esta ley, no se está cumpliendo con la integración público – privada que la misma menciona y dice promover. La AHT espera que el trámite legislativo brinde un espacio de diálogo y mejora del proyecto de ley planteado, en pos del beneficio de todos los sectores involucrados”.

Ley aprobada

Sus voces cayeron en saco roto y el pasado 4 de diciembre el Cuerpo Parlamentario “aprobó la ley que crea un Ente Público no estatal para la promoción turística internacional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La norma entrará en vigencia a partir del 1° de marzo de 2.020.

El expediente fue promovido por el Jefe de Gobierno, Rodríguez Larreta.

El organismo se denomina “Visit Buenos Aires” -VBA. Se trata de “un ente de derecho público no estatal, sin fines de lucro, que tendrá a su cargo la definición, promoción y comunicación de la estrategia turística internacional de la Ciudad de Buenos Aires, en concordancia con las exigencias previstas en la Ley N° 600”, de Turismo. Buscará incrementar la promoción turística internacional a los efectos de lograr un crecimiento ordenado y sostenible de los flujos turísticos para potenciar el desarrollo económico, la generación de empleo y divisas, así como la captación de inversiones a nivel local.

Se estableció por el artículo 7° el “Derecho de Uso Urbano” que “será aplicable a los turistas no residentes en la República Argentina, a partir de los doce años de edad, se cobrará por noche y por persona, dependiendo de la característica del servicio turístico, según los siguientes valores:

Hoteles 3 estrellas US$ 0,50

Hoteles 4 estrellas US$ 1,00

Hoteles 5 estrellas US$ 1,50

Hoteles Boutique US$ 1,00

Apart-hoteles US$ 0,50

Alquileres temporarios US$ 0,75

Cruceros US$ 1,00

Para el pago, se considerará el tipo de cambio oficial vendedor del Banco Nación al cierre del día anterior a la fecha de realizarse la operación”.

El fundamento para crear esta tasa fue “Conformar un nuevo organismo bajo un modelo de gobernanza innovador y ágil en la Ciudad permitirá optimizar la promoción turística en el extranjero, en el marco de la estrategia de proyección internacional que lleva adelante el Gobierno de la Ciudad”, explicó el Ejecutivo.

“Este nuevo modelo, que genera presupuesto propio para la promoción internacional de las ciudades, permite a su vez invertir el presupuesto público en cuestiones propias de la actividad turística dentro del destino, como el desarrollo de la oferta, la regulación de los servicios turísticos y la puesta en valor de recursos naturales y culturales” según se apuntó.

El asunto llegó al Recinto con despacho conjunto de las Comisiones de Turismo y Deportes que presidía el diputado Jian Ping Yuan (VJ) y de Presupuesto, cuya titular es la diputada Paula Villalba (VJ) y tuvo tratamiento preferencial.

El diputado Gonzalo Straface (VJ), autor y miembro informante del proyecto, realizó un repaso por los principales puntos de la iniciativa y reafirmó la importancia de la aprobación de la norma.

Por su parte, la legisladora Paula Penacca (UC) manifestó su posición y afirmó: “No podemos dejar de lado lo que está sucediendo con los alquileres temporarios turísticos. Acompañar este proyecto es generarle una complejidad más a los ciudadanos, por lo cual votaremos en contra”. En tanto, la diputada Laura Marrone (IS) manifestó su voto negativo y cuestióno la creación innecesaria del nuevo ente.

La norma fue aprobada con 43 votos positivos y 13 negativos de los bloques UC, BP, AyL, IS, PTS y FIT.

Contradicción ideológica

El proyecto de Ley se presentó en los últimos días del gobierno del presidente Macri, y lo hizo Horacio Rodríguez Larreta, integrante de su misma agrupación política, el Frente Cambiemos (ex PRO).

Es de imaginarse que ambos hayan mantenido cruce de ideas al respecto y que el ahora ex presidente haya estado de acuerdo con ese proyecto, lo que genera muchos interrogantes ya que en 2017 demandó ante la Justicia a la municipalidad de Bariloche por la “ecotasa”, un impuesto similar.

“Necesito que los municipios no cobren lo que la Nación deja de cobrar”, le advirtió en ese entonces Macri al intendente de Bariloche, Gustavo Gennuso, en una reunión que mantuvieron en la Casa de Gobierno a mediados de agosto de 2017. Y meses después, recurrió a la Justicia. Macri se refería entonces a la “ecotasa”, el impuesto que cobraba desde comienzos de 2017 Bariloche a todos los turistas que visitaban la ciudad.

En octubre de ese mismo año el Estado nacional presentó ante la Corte Suprema de Justicia una demanda en contra de la provincia de Río Negro y de la Municipalidad de Bariloche en la que pidió declarar inconstitucional la “ecotasa”.

La revancha de Bariloche

Conocida la aprobación de la implementación de la tasa de pernocte en Buenos Aires el secretario de Turismo de Bariloche, Gastón Burlón, fue consultado por el medio de Bariloche “El Cordillerano” quien decía: “que una gran ciudad como Buenos Aires nos copie dos cuestiones fundamentales para el turismo como el Emprotur y la Ecotasa, nos llena de orgullo. Decirlo me genera piel de gallina, porque hay algunos personas que cuestionan inclusive el Emprotur, cuando fue el primer ente del país, y eso generó que muchos destinos lo copiaran y hoy lo copiará Buenos Aires”.

“Lo mismo sucedió con la Ecotasa que fue tan cuestionada. Yo aún no estaba en la secretaría, estaba Marcos Barberis y el propio intendente, quienes fueron muy cuestionados, sufrieron mucho el proceso, con muchas agresiones personales, insultos, agravios y resulta que ahora también lo copian otros destinos. O sea, siguen nuestro camino, somos pioneros en todo lo que se trata de turismo y eso nos llena de orgullo”, agregó.

El funcionario entendió que ambas herramientas son útiles: “lo demostramos con la cantidad de turistas que tenemos y con el crecimiento que tenemos”, opinó.

Además, comentó que “desde Capital nos pidieron las ordenanzas de creación del Emprotur y de la Ecotasa para sacar los modelos. Y no es solo Buenos Aires, muchos destinos ven cómo funciona el Emprotur, somos un modelo a seguir y nosotros ayudamos a otras ciudades que están creando sus entes de promoción. Incluso, la mayoría de provincias o ciudades de la Argentina que hoy tiene su ente de promoción, nos pidieron la ordenanza para poder copiarla como los casos de Salta, Iguazú o Calafate”, informó.

“Es fundamental tener un ente como el nuestro, que es mixto, que trasciende cualquier bandera política. No importa quién gobierne, sino que el objetivo común del sector público y del privado sea traer cada vez más gente a Bariloche”, concluyó.

Actualmente, la ecotasa va desde los $10 hasta los $100 por noche y se cobra por persona, con un máximo de hasta tres noches. Cuantas más estrellas tiene el hotel, más alta es la tasa.