Luego de un año de su creación, avanza la guerra que el Laboratorio de la Federación mantiene contra los perfiles de venta de viajes ilegales e irregulares.

La industria turística mueve mucho dinero en todo el mundo debido a la gran demanda existente. Si a esta realidad se le suma la facilidad que trajo aparejada en los últimos años el auge de las redes sociales, no sólo en la vida cotidiana, sino también a la hora de comercializar bienes y servicios, se abren puertas a aquellos que buscan un rédito económico vendiendo viajes de manera ilegal, sacando ventaja sobre quienes obran de manera correcta.

Es por eso que desde la Federación Argentina de Empresas de Viajes y Turismo crearon, hace poco más de un año, el Laboratorio FAEVYT, con el objetivo de comenzar a erradicar la venta ilegal que se ofrece a través de internet.

Según el último informe, emitido el 30 de noviembre de 2019, se detectaron 7120 perfiles en situación irregular, de los cuales el 75% corresponde a cuentas ilegales y el 25% restante son cuentas que no informan un legajo. Asimismo, del primer grupo, al 75% ya se le había informado -hasta el momento en que se presentó el análisis- acerca de sus faltas.

¿Cómo trabaja el Laboratorio?

Gustavo Hani, presidente de la FAEVYT, explica que “el Laboratorio busca palabras clave sobre turismo, a partir de las cuales se detectan los perfiles y se chequean que no correspondan a agencias de viajes legales a las que les falta el legajo. En caso de que no sea el caso, se le envía un mensaje privado, escrito por nuestros abogados, en el que se le informa que la actividad que está desarrollando es ilegítima, por tal ley y tal artículo”.

El paso siguiente implica poner el mismo mensaje en el perfil público, para que lo puedan ver sus seguidores. “Muchos de ellos te llaman para ver cómo pueden regularizar la situación, otros (casi mil) se han cerrado voluntariamente, y otros te borran el mensaje. Al que lo borra se lo volvemos a poner reiteradas veces. Y a su vez se hace la denuncia ante la SecTur”, continúa Hani.

Hay algunas agencias que tercerizan el manejo de sus redes sociales a personas que no están al tanto de la legislación donde dice que es obligatorio poner el número de legajo. En ese caso la Federación se encarga de comunicarse con la compañía y explicarle que debe incluirlo en el perfil.

A futuro

El paso a seguir en 2020 por parte de la Federación es iniciar la demanda contra Facebook, luego de haber enviado una presentación formal que la plataforma nunca respondió. “A esta altura ya están terminándola nuestros abogados para que no tenga fisuras de ningún tipo. Queremos hacer algo que sea modelo. Para eso están consultando estudios de abogados especialistas en jurisprudencia de venta por internet, y estamos armando la demanda, ya que nuestra idea es presentarla antes de fin de año”, explica el dirigente.

Desde la red social, por su parte, ya aclararon que no permiten la venta ilegal, por lo cual darían de baja los perfiles en 72 horas si FAEVYT avanza con la demanda. Gustavo Hani opina que “si en eso tenemos éxito, lograríamos un hito muy importante para nuestro sector, que es eliminar la actividad indebida a través de Facebook en un 90%. Sería un hito para cualquier sector económico poder erradicar la venta ilegal por internet”.

Una problemática mundial

No hay un balance concreto sobre cómo afecta la venta ilegal a las agencias de viaje debido a la dificultad para llevar un registro, desde la Federación calculan que si existen 5000 perfiles y cada uno hace cinco o seis ventas mensuales, serían más de 350.000 ventas perdidas por las agencias de viajes formales en un año. “Ahí es donde vamos a atacar fuertemente. Esas ventas tienen que ser de las agencias de viajes y ahí es donde vamos a apostar fuerte en esta demanda contra Facebook”, señala Hani.

Los abogados de la Federación estudian cómo se tratan estas situaciones en otros países, analizando la jurisprudencia en todo el mundo. Incluso, hay agencias de viajes (algunas que están en el Foro Latinoaméricano de Turismo FOLATUR) buscan sumarse a la demanda para hacerla más masiva. “Son tres países que nos pidieron asesoramiento para hacer sus propios laboratorios, porque la idea fue nuestra y los primeros fuimos nosotros. Cuando lo presentamos en la reunión del FOLATUR que se hizo en Cartagena les gustó mucho y ya hay quienes lo quieren replicar”, agregó el empresario.

“Es una problemática de todo el mundo. Hay países a los que les interesa menos o tienen otras legislaciones diferentes a nosotros. Pero todos los países que tenemos regulaciones parecidas de control de ventas estaban muy interesados y les pareció una idea por lo menos novedosa. Nuestro desafío ahora es transformarla en solución 100% efectiva para las agencias de viajes”, sintetiza Hani.