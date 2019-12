Hernán Gómez, presidente de la asociación, hizo un importante anuncio durante la celebración, que tuvo lugar en el MSC Poesia.

Una agradable noche fue el marco perfecto para disfrutar de las instalaciones del crucero MSC Poesia, que se encontraba en el puerto de Buenos Aires con pasajeros de Brasil. Hasta allí se dirigieron los socios de AVIABUE; sus dirigentes; el presidente de FAEVYT, Gustavo Hani; ex presidentes de la Asociación; medios de prensa y demás invitados, quienes fueron recibidos por el Director Ejecutivo de MSC Cruceros Argentina, Javier Massignani, y el Gerente de Ventas, Pablo Laudonia.

Luego del cóctel de bienvenida fue el tiempo de los discursos, que tuvieron un cariz político, no buscado previamente por la dirigencia pero empujados por la actual coyuntura y el proyecto de Ley que gravará la venta de paquetes y pasajes al exterior con el 30%. Para ello le dio la palabra al presidente de FAEVYT, quien dijo haberse reunido con el Ministro Matías Lammens, a quien le explicaron la situación que afecta directamente a las agencias de viajes y cómo éste demostró su interés al conseguir una reunión para el día siguiente en el Ministerio de Economía, pero de la cual salieron con una gran frustración al no lograr una resolución favorable.

Luego fue el turno de hablar de un tema no menor que es la actualización del Seguro de Caución que deben revalidar en pocos días más las agencias de viajes y que incrementó sus valores de los $ 47.730 (unos 800 dólares) con un costo anual de $ 500; a una suma total asegurada de $ 1.246.112 (equivalente a 20.800 dólares), lo que implica afrontar el pago de una póliza de entre 10.000 y 15.000 pesos (US$ 167 a US$ 250), pero atendiendo la difícil situación que viven las empresas turísticas actualmente desde AVIABUE informaron que los socios que hayan realizado el afianzamiento en el 2019/2020 con la entidad para el próximo periodo no tendrá costo alguno, y quienes lo hagan en esta oportunidad (socios nuevos o previos) tendrán un descuento del 50% sobre el monto a pagar para el 2020 y será sin cargo para el 2021.

Se anunció que ya está habilitada la sala de usos múltiples en la sede de la Asociación, la que fue totalmente reformada para brindarle un espacio para lo que los socios realicen desde capacitaciones a reuniones de networking o sociales con la mejor tecnología y capacidad hasta 90 personas. Sin dudas un gran aporte de AVIABUE a sus 650 socios.

Ya más distendidos, llegó después la cena y el baile que culminó con sorteos para los presentes.