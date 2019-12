Cataratas y Bariloche completan el podio de los argentinos, mientras que la Costa Atlántica crece entre los residentes de CABA.

La provincia de Córdoba fue elegida como el destino de los sueños, por los argentinos, para estas vacaciones de verano, según un relevamiento realizado por Booking.com.

A la provincia Mediterránea le siguen las Cataratas de Iguazú y San Carlos de Bariloche. El top cinco la complementan Mar del Plata y Tierra del Fuego. Otros destinos nacionales que aparecen son: Salta, la Costa Atlántica, Mendoza y Jujuy.

Al momento de pensar en los destinos internacionales Brasil aparece muy fuertemente por encima del resto.

Destinos Nacionales

1. Córdoba

2. Cataratas del Iguazú

3. San Carlos de Bariloche

4. Mar del Plata

5. Tierra del Fuego

Otros destinos mencionados fueron Salta, la Costa Atlántica en general, Mendoza y Jujuy.

Algunas consideraciones sobre destinos y regiones

La preferencia por el Sur crece entre los hombres, en el nivel alto entre residentes de GBA. Y, particularmente la elección de Bariloche como destino de los sueños crece entre los jóvenes.

La preferencia por los destinos de la Costa Atlántica crece en la clase media, entre residentes de CABA y a medida que aumenta la edad de los encuestados.

En la elección de Córdoba como destino ideal predominan las mujeres, los mayores de 50 años y las personas con hijos. En contraposición, baja la elección de este destino en el NSE alto y entre residentes de CABA.

La preferencia por el NEA se duplica entre menores de 50 años. Asimismo, baja la elección de este destino en el NSE alto y entre residentes de CABA.

La preferencia por el NOA crece en el segmento etario de 30 a 49 años y la preferencia por Cuyo aumenta entre mujeres.

¿Y los internacionales?

Cuando los argentinos sueñan con viajar a algún destino internacional, aparece en primer lugar Brasil. Sus playas le quitan el sueño al 18% de los argentinos que se inclinaron por el país vecino. Más lejos aparecen Italia, México, España y EEUU para completar el top 5.

Cuba, Chile, Dubai y Grecia también ocupan un lugar significativo cuando los argentinos apoyan sus cabezas en la almohada.

Al hacer un análisis un poco más exhaustivo sobre Brasil crece su elección entre los jóvenes de 16 a 29 años (22%) y entre los de 30 a 49 años (20%) vs. 10% entre los mayores de 50 años; en el NSE medio (22%) y entre quienes no tienen hijos (22% vs. 15% entre quienes tienen).