Con el objetivo de incentivar el turismo en República Dominicana, los artistas brindaron el concierto “Un canto por Punta Cana”.

Alejandro Sanz y Maná se hicieron presentes en República Dominicana para ofrecer un concierto por amor a Punta Cana.

El sábado 14, en el Hard Rock Hotel Punta Cana se vieron varias demostraciones de cariño, respeto y agradecimiento por un pueblo que siguió las trayectorias del cantautor español, y sabe todas sus canciones.

De esta forma, Alejandro Sanz recorrió toda su carrera con canciones icónicas en los géneros pop, rock, baladas y sus propias canciones de autor que se entremezclaron muy bien con raíces flamencas de su natal España.

Con su guitarra inseparable, Sanz trajo sus temas “Amiga mía”, “Y, ¿si fuera ella?, “Corazón partío”, “No tengo nada”, “Los lugares”, “Back in the city”, “Mi marciana”, “Lo que fui es lo que soy”, “El trato”, “No es lo mismo”, “Quisiera ser”, “¿Lo ves?”, “Mi soledad y yo”, con los cuales encendió un público que no paró de corear las historias que cuentan sus letras de amor y desamor.

Su conexión con República Dominicana es indiscutible y va más allá de una relación artística. Sanz es muy amigo de Juan Luis Guerra, a quien le ha brindado en más de una ocasión todo su respeto, cariño y admiración.

De esta manera, Alejandro Sanz se quedará unos días en República Dominicana para descansar; y a la vez celebrar su cumpleaños número 51 justo hoy, miércoles 18 de diciembre, con el sol caribeño y el calor humano habitual de estas tierras.

Después de esta gran velada romántica, llegó el turno de ver en el escenario a Maná. Desde su natal Guadalajara -la tierra del Mariachi y el Tequila, en México-, este grupo se hizo conocido gracias a los sonidos de sus guitarras, el bajo, la batería y otros instrumentos que emocionan a sus fans.

Diferentes canciones como “Vivir sin aire”, “Oye mi amor”, “Te lloré todo un río” “Como te deseo” y “Me vale” de su álbum “¿Dónde jugarán los niños?” formaron parte del recital.

Otros éxitos que incluyeron en este encuentro con el público dominicano fueron: “Déjame entrar”, “No ha parado de llover” y “Como un perro”, de su disco “Cuando los ángeles lloran”; también de su producción “Sueños líquidos”, de 1997, que contiene su exitazo “En el Muelle de San Blas”, “Clavado en un bar” y “Como dueles en los labios”.

En esta inextensa lista de éxitos también se cantó un tema con música más melódica y romántica. Nos referimos a “Bendita tu luz”, de 2006; que Fher Olvera canta a dúo con Juan Luis Guerra, autor de sus letras.ociona el tema “Loquita por ti”, una composición de su autoría producida por el maestro Elliot Justo, fue la contraparte de estas dos leyendas de la música latina.